Зеленський розпочав візит до ОАЕ

Трамп сказав, що наразі він "намагається домогтися миру з Росією, Україною". "І ми дуже старанно працюємо над цим. Це війна, яка ніколи не повинна була початися", - додав він. На запитання, чи очікується участь у переговорах Володимира Зеленського, Трамп відповів ствердно.