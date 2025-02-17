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"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Зеленський розпочав візит до ОАЕ
09:00 17.02.2025 |
Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів.
"Офіційний візит разом із першою леді до Об'єднаних Арабських Еміратів. Пріоритет - щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма", - сказано в повідомленні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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