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АНАЛІТИКА

Трамп: Зеленський також буде залучений у мирні перемовини

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що український президент також буде залучений у мирні перемовини щодо врегулювання розв'язаної РФ війни.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить телеканал Fox News.

Трамп сказав, що наразі він "намагається домогтися миру з Росією, Україною".

"І ми дуже старанно працюємо над цим. Це війна, яка ніколи не повинна була початися", - додав він.

На запитання, чи очікується участь у переговорах Володимира Зеленського, Трамп відповів ствердно.

"Він братиме участь, так", - зауважив американський президент.

Як повідомляли, високопосадовці зі США та Росії зустрінуться цього тижня в Саудівській Аравії, щоб прокласти шлях до потенційного саміту Дональда Трампа і Владіміра Путіна до кінця місяця.
Ключові теги: США
 

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