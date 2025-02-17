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Президент Фінляндії пояснив червоні лінії щодо України на прикладі радянсько-фінської війни
07:54 17.02.2025 |
У рамках мирних переговорів щодо України є червоні лінії, на яких мають наполягати європейські гравці.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у публічній дискусії з колегами, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Він доєднався до позиції багатьох колег про неприпустимість викреслювання перспективи вступу України в НАТО, але розвинув ідею на фінському прикладі.
Стубб, пояснив, чому у заявах про підтримку України йдеться про три стовпи, які потребують абсолютної гарантії - це незалежність, суверенітет і територіальна цілісність.
"У другій світовій війні Фінляндія зберегла суверенітет, але втратила (на деякий час -ЄП) суверенітет щодо вибору зовнішньополітичних союзів, у які ми можемо вступати, і втратила 10% території", - зазначив він та пояснив, які принципові вимоги це визначає.
"Є дві червоні лінії, щодо яких не може бути жодної дискусії - це членство України в ЄС і НАТО", - заявив президент.
"Українці вже ведуть вступні переговори і вони будуть європейцями, а не росіянами. І на якомусь етапі Україна буде в НАТО", - додав Александр Стубб, підтримавши, втім розуміння того, що негайний вступ до Альянсу не видається можливим, однак з часом це має змінитися.
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