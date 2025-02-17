Фінансові новини
- |
- 17.02.25
- |
- 09:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава дипломатії ЄС Каллас: Незабаром ми виступимо з новими ініціативами щодо України
07:50 17.02.2025 |
Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас анонсувала нові ініціативи щодо України, підкресливши, що Європа єдина в підтримці країни.
"Закриття Мюнхенської безпекової конференції-2025 завершилося гарною дискусією між міністрами закордонних справ ЄС, які все ще перебувають у Мюнхені", - написала вона у соціальній мережі Х у неділю.
За її словами, "Європа міцно об'єднана в підтримці України та зміцненні нашої власної оборони. Незабаром ми виступимо з новими ініціативами для просування вперед",
У Мюнхені (Німеччина) з 14 по 16 лютого проходить Мюнхенська конференція з безпеки.
Як повідомлялося раніше, після заяв, озвучених на полях Мюнхенської конференції з безпеки, було вирішено провести екстрену зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС 16 лютого.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Guardian: у Парижі обговорять негайний вступ України в НАТО у разі порушення Росією перемир'я
|РФ має відійти щонайменше до кордонів лютого 2022 року - Зеленський
|Зеленський: Наш план – завершити війну з допомогою партнерів у 2025 році
|Зеленський: НАТО має бути основою безпекових гарантій, але є варіант
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Торік Україна з партнерами виготовила 1,5 мільйона дронів - Зеленський
|Зеленський розпочав візит до ОАЕ
|Трамп: Зеленський також буде залучений у мирні перемовини
|Стармер: я готовий ввести британські війська в Україну, щоб забезпечити виконання мирних угод
|Bloomberg: адміністрація Трампа хоче припинення вогню в Україні до Великодня
|Guardian: у Парижі обговорять негайний вступ України в НАТО у разі порушення Росією перемир'я
Бізнес
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play
|Google: Квантові комп'ютери зараз – як ШІ у 2010-х роках. Стануть корисними за 5-10 років
|Офіційно: перші Олімпійські кіберспортивні ігри відбудуться 2027 року в Саудівській Аравії
|Apple співпрацюватиме з Alibaba над ШІ для iPhone у Китаї
|Тайванський техногігант Foxconn може стати партнером Nissan замість Honda