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Глава дипломатії ЄС Каллас: Незабаром ми виступимо з новими ініціативами щодо України

 

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас анонсувала нові ініціативи щодо України, підкресливши, що Європа єдина в підтримці країни.

"Закриття Мюнхенської безпекової конференції-2025 завершилося гарною дискусією між міністрами закордонних справ ЄС, які все ще перебувають у Мюнхені", - написала вона у соціальній мережі Х у неділю.

За її словами, "Європа міцно об'єднана в підтримці України та зміцненні нашої власної оборони. Незабаром ми виступимо з новими ініціативами для просування вперед",

У Мюнхені (Німеччина) з 14 по 16 лютого проходить Мюнхенська конференція з безпеки.

Як повідомлялося раніше, після заяв, озвучених на полях Мюнхенської конференції з безпеки, було вирішено провести екстрену зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС 16 лютого.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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