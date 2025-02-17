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FT: США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України
23:57 16.02.2025 |
США звернулися до європейських столиць із проханням надати докладні пропозиції щодо озброєння, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні як частину будь-яких гарантій безпеки для припинення війни з Росією.
Про це стало відомо газеті Financial Times від джерел, повідомляє "Європейська правда".
За словами співрозмовників видання, які ознайомились з документом, відповідний запит був надісланий цього тижня.
"Цей (документ) - спосіб переконатися, що ми залучені в процес", - сказав один із посадовців.
За задумом Вашингтона, документ, розісланий Держдепартаментом США європейським урядам, має на меті з'ясувати готовність Європи захищати Україну після мирного врегулювання, а також ціну, яку Європа готова заплатити за участь у переговорах із РФ.
Держдепартамент запросив подробиці про військову техніку, яку європейські столиці могли б надати Україні, і про кількість бригад військ, які вони готові розгорнути, розповіли посадовці.
"У листі ставиться низка загальних питань", - сказав американський посадовець, додавши, що він містить запит на "конкретні пропозиції або ідеї" щодо того, як може виглядати механізм безпеки на чолі з Європою.
Запит надійшов напередодні турне посланника президента США Дональда Трампа щодо України Кіта Келлога європейськими столицями, яке розпочнеться наступного тижня в Брюсселі.
Нагадаємо, під час Мюнхенської безпекової конференції Келлог заявив, що американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.
Як відомо, ця позиція повністю розходиться з позицією держав ЄС, які заявляють, що мирна угода без Європи - не варіант.
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