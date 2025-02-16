Мерц: Німеччина готова постачати Taurus до ЗСУ після виборів, але є умова

Очільник ХДС та найімовірніший кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір змінити політику Берліна щодо постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus після виборів.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Фрідріх Мерц запевнив, що не відмовиться від політики, яку він декларував торік, ще до початку дострокової виборчої кампанії

"Моя позиція і позиція моєї фракції завжди була чіткою", - заявив він, підкресливши готовнісь постачати не лише ракети. "Моя особиста позиція - про збільшення постачання європейської зброї в Україну", - додав Мерц.

Втім, він наголосив, що початку постачання передуватимуть переговори між донорами ЗСУ. Показово, що з учасників цих консультацій він викреслив США.

"Ми маємо бути готовими постачати, але лише у разі, якщо ми домовимося з нашими європейськими партнерами, і тут я кажу про Британію і Францію (які також мають у розпорядженні ракети великої дальності) про розподіл ролей", - заявив імовірний майбутній канцлер Німеччини.