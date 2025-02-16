Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мерц: Німеччина готова постачати Taurus до ЗСУ після виборів, але є умова

 

Очільник ХДС та найімовірніший кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір змінити політику Берліна щодо постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus після виборів.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Фрідріх Мерц запевнив, що не відмовиться від політики, яку він декларував торік, ще до початку дострокової виборчої кампанії

"Моя позиція і позиція моєї фракції завжди була чіткою", - заявив він, підкресливши готовнісь постачати не лише ракети. "Моя особиста позиція - про збільшення постачання європейської зброї в Україну", - додав Мерц.

Втім, він наголосив, що початку постачання передуватимуть переговори між донорами ЗСУ. Показово, що з учасників цих консультацій він викреслив США.

"Ми маємо бути готовими постачати, але лише у разі, якщо ми домовимося з нашими європейськими партнерами, і тут я кажу про Британію і Францію (які також мають у розпорядженні ракети великої дальності) про розподіл ролей", - заявив імовірний майбутній канцлер Німеччини.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6299
  0,1697
 0,41
EUR
 1
 43,5907
  0,1546
 0,36

Курс обміну валют на 14.02.25, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3948  0,07 0,17 42,0176  0,07 0,17
EUR 43,2297  0,07 0,17 43,9579  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на 14.02.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6600  0,15 0,35 41,6800  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес