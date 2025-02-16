Питання членства України в НАТО не має бути «прибрано зі столу» до початку переговорів з РФ - лідер ХДС Мерц

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та кандидат у канцлери Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) не погоджується з аргументами про необхідність "відкладення членства" України в НАТО до початку переговорів з Росією".

"З останнього саміту НАТО в НАТО дійшли домовленості про те, що Україна отримує перспективу стати членом. І щоб це змінити, НАТО має зробити це спільно. І я не згоден ні з ким, хто відкладає членство в НАТО до початку переговорів з Росією", - сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Мерц підкреслив, що "є статус, є угода, є вирішене НАТО, і це може бути варіантом зміни, але це має вирішувати не один член НАТО".

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі - війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.