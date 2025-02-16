Зеленський пропонує створення «європейської армії» за участі України

Президент України вважає, що ситуація у відносинах Європи та США дійшла того моменту, коли ЄС має замислитися про створення "європейської армії".

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції.

Президент Зеленський вважає, що ЄС має всерйоз замислитися над тим, період, коли можна було покладатися на США - лишився у минулому.

"Давайте говорити чесно: ми не можемо виключити можливість того, що Америка скаже "Ні" Європі у питаннях, які Європі загрожують", - заявив він, нагадавши про жорстку промову віцепрезидента США з критикою Європи.

За словами Зеленського, він вже чує від європейських колег ідею про створення європейської армії, і пропонує створити цю армію.

"Я вірю, що цей час настав. Мають бути створені Збройні сили Європи",- заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що для цього кроку недостатньо підвищити рівень оборонних витрат. "Так, гроші потрібні, але гроші не можуть зупинити наступ ворога", - заявив він, додавши, що "йдеться не про бюджети, а про людей, які захищають свої домівки. У цьому питанні Україна зможе допомогти Європі.

"Без української армії, європейські армії не зможуть зупинити Росію. Лише наша армія у Європі має реальний та досвід ведення сучасної війни".

"Однак однієї лише нашої армії - недостатньо. Нам потрібно те, що ви можете надати. Зброя. Тренування. Санкції. Фінансування. Політичний тиск", - заявив він.

"Повторю - Європі потрібні власні збройні сили. Я знаю, що генсек НАТО Марк Рютте зараз мене слухає. Марку, друже, йдеться не про заміну Альянсу. Йдеться про те, щоб зробити внесок Європи в наше партнерство рівним американському", додав він.

У Європі, як відомо, є проблеми зі збройними силами. У Німеччині кажуть, що за останні три роки боєготовність її армії впала.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявляв, що готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, але є червоні лінії.