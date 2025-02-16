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АНАЛІТИКА

Угода про корисні копалини буде підписана міністрами за готовності і за умов гарантій, яких поки нема, – Зеленський

 
Угода зі США про корисні копалини буде підписана міністрами за готовності і за умов гарантій, а поки що цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України, заявив президент Володимир Зеленський.

"Угоди підписуються на рівні міністрів, але я президент і буду мати на якість цього документа вплив, тому я не дам міністрам підписувати відповідну угоду, тому вона ще не готова, щоб захистити наш інтерес", - сказав Зеленський журналістам на Мюнхенській конференції з безпеки.

Президент зауважив, що дуже важливо говорити про інвестиції в Україні, і це повинно бути виписано юридично правильно. Окрім того, за його словами, необхідно подумати про те, як розподіляти профіцит, якщо все це пов'язане з характером безпеки. "Це повинно бути зрозуміло, це важливо", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським передав йому перший драфт угоди про партнерство. За словами Зеленського, мова йшла про корисні копалини.

13 лютого повідомлялося, що Зеленський не став підписувати угоду, представлену йому під час зустрічі міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Києві

14 лютого Україна доопрацювала проєкт меморандуму щодо партнерства з США і передала його американській стороні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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