Келлог розповів, якими можуть бути поступки РФ задля миру

У процесі врегулювання Росія має відмовитися від певних територіальних претензій, застосування сили в майбутньому, крім того, проти неї можуть бути посилені санкції та здійснені кроки щодо розірвання її альянсів з іншими країнами.

Таку позицію висловив у суботу на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки спеціальний посланник США з питань України та Росії Кіт Келлог, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Як на мене, повинні бути, зокрема, такі речі, як територіальні поступки», - відповів Келлог на запитання ведучої про те, на які поступки має піти Росія.

Він сказав, що деякі з них є цілком реалістичними, але при цьому не конкретизував деталей.

Крім того, за його словами, це може бути зобов'язання Росії відмовитися від застосування сили в майбутньому.

Келлог також зазначив, що Сполучені Штати попрацюють над тим, щоб розірвати альянси Росії з Північною Кореєю, Іраном, Китаєм, яких, за його словами, не було ще чотири роки тому, під час минулої каденції президента Трампа.

Представник США зауважив, що посилення санкційного режиму проти Росії зможе суттєво вплинути на її поведінку.

«Що рухає Росією? Це насправді бензинова держава - 70% грошей, які вони отримують для фінансування цієї війни, надходять від продажів бензину, нафти й газу. Більша частина цього реалізується тіньовим флотом. Більшість цього тіньового флоту, 70%, йде через Балтійське море»,- зазначив Келлог.

Він підкреслив, що на сьогодні за шкалою від 1 до 10 рівень санкцій проти Росії перебуває на шостій позиції, а рівень їх дотримання - приблизно на «трієчку». Келлог наголосив, що санкції «ламають економічний хребет», і Сполучені Штати вже робили подібне, зокрема з Іраном.

Представник США також назвав важливим об'єднання Північноатлантичного альянсу та підвищення внесків країн-членів на оборону до рівня більше ніж 2%.