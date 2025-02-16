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АНАЛІТИКА

Єрмак зустрівся у Мюнхені з спецпосланником з особливих доручень Президента США Річардом Алленом Ґренеллом

 

Керівник ОП Андрій Єрмак провів у Мюнхені зустріч з спеціальним посланником з особливих доручень президента США Річардом Ґренеллом, про що український посадовець написав у власному телеграм-каналі.

"Обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, а також можливості зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Окрему увагу приділили питанню підготовки зустрічей на найвищому рівні", - написав Єрмак.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: CIF
 

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