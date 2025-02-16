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Єрмак зустрівся у Мюнхені з спецпосланником з особливих доручень Президента США Річардом Алленом Ґренеллом
16:43 16.02.2025 |
Керівник ОП Андрій Єрмак провів у Мюнхені зустріч з спеціальним посланником з особливих доручень президента США Річардом Ґренеллом, про що український посадовець написав у власному телеграм-каналі.
"Обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, а також можливості зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Окрему увагу приділили питанню підготовки зустрічей на найвищому рівні", - написав Єрмак.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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