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АНАЛІТИКА

Зеленський провів «хорошу розмову» з Мерцом

 

Україна цінує допомогу Німеччини та її готовність захизати спільні інтереси, зазначив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з кандидатом у канцлери ФРН від Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz). Зустріч відбулася у суботу, 15 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції, і Зеленський назвав її "хорошою розмовою".

"Хороша розмова про європейську політику. Подякував за підтримку й готовність разом захищати спільні інтереси. Німеччина серед найбільших наших партнерів, найбільших захисників життя. І ми це справді цінуємо, особливо допомогу з ППО: тисячі життів врятовані", - написав Зеленський у Telegram.

Раніше у цей день, під час дискусійної панелі на форумі, лідер ХДС Мерц заявив про готовність після виборів відправити в Україну далекобійні ракети Taurus, але в координації з європейськими партнерами.

"Моя особиста позиція і позиція також моєї фракції завжди була чіткою стосовно цієї зброї. Ми готові постачати це, однак тільки якщо буде погодження з європейськими партнерами", - наголосив Мерц. Він і раніше був прихильником відправки цих ракет в Україну, на противагу канцлеру ФРН Олафу Шольцу (Olaf Scholz).с

Також 15 лютого Зеленський у Мюнхені зустрівся з Шольцом, з яким, за словами українського президента, також говорив про ППО.

Позачергові вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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