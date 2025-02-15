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У Сенаті США супербільшість виступає за підтримку України
23:55 14.02.2025 |
В американському Сенаті більшість виступає за підтримку України, і за те, "щоб довести цю справу до кінця", заявив сенатор-демократ Шелдон Вайтгаус (Sheldon Whitehouse).
"Я хочу, щоб люди тут знали, що, принаймні в Сенаті, є сильна більшість, супербільшість, яка виступає за підтримку України, за те, щоб довести цю справу до кінця, щоб це не виглядало як перемога Путіна і не підбадьорювало його ще більше", - сказав він на панельній дискусії "Стратегічні інвестиції: Майбутнє українсько-американського безпекового співробітництва" на Мюнхенській безпековій конференції.
За словами сенатора, ця підтримка двопартійна. Також він додав, що майбутня мирна угода має бути такою, щоб президент України Володимир Зеленський "зміг підписати з гордістю, і яка, перш за все, буде справедливою щодо того, що сталося з Україною".
По-друге, як зауважив Вайтхаус, угода має бути структурована таким чином, щоб "дати зрозуміти, що наступної "України" не буде", щоб Росія не розіграла "той самий сценарій" з іншою країною.
"І третє - ми повинні зробити так, щоб Китай, дивлячись на цей результат і на Тайвань, подумав, що, можливо, це не така вже й гарна ідея", - додав він.
В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі - війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.
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