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АНАЛІТИКА

У Сенаті США супербільшість виступає за підтримку України

 

В американському Сенаті більшість виступає за підтримку України, і за те, "щоб довести цю справу до кінця", заявив сенатор-демократ Шелдон Вайтгаус (Sheldon Whitehouse).

"Я хочу, щоб люди тут знали, що, принаймні в Сенаті, є сильна більшість, супербільшість, яка виступає за підтримку України, за те, щоб довести цю справу до кінця, щоб це не виглядало як перемога Путіна і не підбадьорювало його ще більше", - сказав він на панельній дискусії "Стратегічні інвестиції: Майбутнє українсько-американського безпекового співробітництва" на Мюнхенській безпековій конференції.

За словами сенатора, ця підтримка двопартійна. Також він додав, що майбутня мирна угода має бути такою, щоб президент України Володимир Зеленський "зміг підписати з гордістю, і яка, перш за все, буде справедливою щодо того, що сталося з Україною".

По-друге, як зауважив Вайтхаус, угода має бути структурована таким чином, щоб "дати зрозуміти, що наступної "України" не буде", щоб Росія не розіграла "той самий сценарій" з іншою країною.

"І третє - ми повинні зробити так, щоб Китай, дивлячись на цей результат і на Тайвань, подумав, що, можливо, це не така вже й гарна ідея", - додав він.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі - війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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