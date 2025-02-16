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Келлог: під час мого візиту в Україну спиратимуся на конструктивні розмови Венса з Зеленським
23:46 14.02.2025 |
Помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог назвав конструктивними перемовини між віцепрезидента США Джей Д. Венса з президентом України Володимиром Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції.
"Я буду спиратися на конструктивні розмови Венса з президентом Зеленським під час мого майбутнього візиту в Україну", - написав він у соцмережі Х.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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