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Зеленський обговорив з фон дер Ляєн і Коштою 16-й пакет санкцій проти РФ
23:23 14.02.2025 |
Президент України Володимир Зеленський обговорив під час зустрічі в Мюнхені з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 16-й пакет санкцій проти РФ.
"Важливо посилювати санкційний тиск на РФ. Наша держава розраховує, що 16-й пакет санкцій ЄС суттєво обмежить здатність Росії продовжувати фінансування війни", - зазначив він в телеграм-каналі за результатами зустрічі в п'ятницю.
Також увагу приділили координації спільних зусиль та прогрес переговорів про вступ України до ЄС.
"Майбутнє європейської безпеки вирішується зараз в Україні. Зараз той час, коли дуже важливо координувати спільні зусилля для наближення справедливого й тривалого миру", - написав президент.
14-16 лютого 2025 року в Німеччині проходить 61-ша Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі - війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.
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