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АНАЛІТИКА

Китай заявляє, що Європа має брати участь у переговорах щодо України

 

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї привітав переговори між США і Росією щодо врегулювання війни в Україні, але заявив, що Європа має бути залученою до них.

Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

«Китай хотів би бачити всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, особливо якщо США досягнуть спільного розуміння з Росією. Ця війна відбувається на європейській землі. Європа повинна відігравати важливу роль у цьому процесі», - зазначив Ван Ї.

Відповідаючи на запитання, чи може Китай чинити більший тиск на Росію, скоротивши імпорт газу, Ван сказав, що Пекін має ставити інтереси власного народу на перше місце.

«Якщо Китай не купує газ у Росії, то у якої іншої країни він міг би купувати стільки газу? Ми повинні нести відповідальність за наших людей», - підкреслив глава китайської дипломатії.
 

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