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АНАЛІТИКА

Зеленський: я сказав Трампу, що Путін – брехло

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вірить у нібито готовність кремлівського диктатора Владіміра Путіна до "миру" і сказав про це Дональду Трампу під час розмови 12 лютого.

Про це він сказав 14 лютого на панелі Strategic Investment: The Future of U.S. - Ukraine Security Cooperation Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський заявив, що ризиків у розмові з Путіним для Трампа немає, бо він сильніший за Путіна, але "думаю, є ризики для всього світу".

"Тому що... у нас набагато більше ризиків, ніж у США. З усією повагою до "дорослих хлопців", - додав він.

Глава держави зазначив, що він уже провів кілька телефонних розмов із американським президентом, включно з дзвінком 12 лютого.

"Він сказав мені: "Я думаю, що Путін хоче вирішити війну". Я сказав йому, що той - брехло, можеш на це покладатись. Сподіваюсь, ти натиснеш на нього, бо я йому не вірю", - переказав Зеленський.

Він нагадав, що вже домовлявся з кремлівським диктатором про "перемирʼя", коли був обраний у 2019 році, і що тоді домовленості так і не були втілені в життя.

"Що важливо - не робити рішень про Україну без України. Це принципова позиція. І я маю на увазі всіх наших людей", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

За даними Axios, наприкінці розмови Трамп дав Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Раніше Зеленський заявив, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.
Ключові теги: США, Росія
 

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