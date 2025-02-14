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АНАЛІТИКА

Сьогодні про мирну угоду не йдеться – Зеленський

18:04 14.02.2025 |

Політика

 

Сьогодні не йдеться про мирну угоду, не треба шукати посередництва між Україною і Володимиром Путіним, необхідна підтримка США, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні не йдеться про мирну угоду, і не треба шукати посередництва між Україною і Путіним. Нам потрібна тверда підтримка сильної країни, Сполучених Штатів, сильного президента Трампа. Нам потрібна його підтримка і бути на нашому боці. Я не вважаю, що може бути щось між нами посередини. Бо не дві країни воюють, а Росія принесла війну на нашу землю і ми її, я вважаю, гідно захищаємо", - сказав Зеленський під час участі у панелі "Стратегічні інвестиції: Майбутнє українсько-американського безпекового співробітництва" на Мюнхенській конференції з безпеки.

Президент наголосив, що мирною угодою може бути тільки план про закінчення війни, який передусім повинен бути проговорений і підтриманий Україною і США, також важливі гарантії безпеки для всієї Європи.

"І Україна є частиною вже Європи і буде частиною рівноправною Європейського Союзу. І для нас голос Європи дуже важливий за столом, а не десь за лаштунками. Вони рівноправні партнери. І це можна подивитись через той вклад грошовий, військовий, гуманітарний, різний, фінансовий, який Європа вкладала разом з нашими друзями з Сполучених Штатів Америки", - додав Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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