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Єрмак обговорив з Келлогом підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну
17:56 14.02.2025 |
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на полях Мюнхенської конференції з безпеки зустрівся зі спецпредставником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом, з яким обговорив підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну.
"Головна тема розмови - координація спільних зусиль задля досягнення справедливого і тривалого миру. Путін ніколи не грає за правилами. Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть - контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов'язок - зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне", - написав Єрмак у телеграм-каналі у п'ятницю.
Також сторони обговорили продовження підтримки України. "Допомагати Україні зараз - набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше", - додав керівник ОП.
Окремо він обговорив із Келлогом підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну.
Єрмак подякував США за підтримку та готовність працювати разом для відновлення справедливості та безпеки.
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