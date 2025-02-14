Офіс президента виправив помилки в санкційному рішенні щодо Порошенка, Жеваго і Медведчука

На сайті президента змінили текст додатку до рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про санкції проти експрезидента Петра Порошенка та чотирьох бізнесменів, введеного в дію указом президента Володимира Зеленського.

Внесеними змінами виправлені фактологічні помилки, яких припустилися укладачі документа.

Зокрема, тепер у документі коректно вказаний реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) Порошенка. В оприлюдненій напередодні версії документа він мав 11 цифр замість 10.

Крім того, у документі виправили помилку у даті народження бізнесмена Костянтина Жеваго, щодо якого також запровадили санкції.

Спочатку датою народження Жеваго вказали 7 січня 1957 року, хоча відомо, що він народився у 1974 році.

Офіс президента також виправив у документі інформацію про наявність у Віктора Медведчука громадянства України, якого сам президент Володимир Зеленський позбавив його два роки тому.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський своїм указом №81/2025 від 12 лютого увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки відомих бізнесменів, у тому числі проти експрезидента і лідера опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Зокрема, щодо Порошенка Зеленський безстроково запровадив повний перелік санкцій, у тому числі блокування активів, припинення торговельних операцій, надання електронних комунікаційних послуг, а також заборона на отримання дивідендів.

Коментуючи це рішення, Зеленський заявив, що санкції мають обмежити можливість Порошенка та інших бізнесменів "використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом".

У вересні минулого року Порошенко вперше від початку повномасштабної війни задекларував велику суму (1,1 млрд грн) дивідендів від Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал", який об'єднує частину його активів. Більшу частину свого бізнесу Порошенко передав своєму синові Олексію ще у 2019 році, після обрання Зеленського президентом.

У квітні 2024 року Порошенко розповідав, що витратив 4,3 мільярда гривень власних коштів на фінансування благодійної організації "Фонд Порошенка", який займається придбанням зброї та обладнання для ЗСУ.