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АНАЛІТИКА

Каллас: Будь-яка угода щодо України без Європи провалиться

 

Верховна представниця Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Кая Каллас переконана, що будь-яка мирна угода щодо України, укладена без Європи, "провалиться". Про це вона заявила DW 13 лютого, на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

"Будь-яка угода без нас провалиться, тому що необхідно, щоб Європа і Україна також її виконували", - пояснила глава європейської дипломатії.

"Будь-яке швидке рішення - це брудна угода... Це не зупинить вбивства, це не зупинить війну", - додала Каллас.

"Потрібно уникнути ширшого конфлікту"

Дипломатка також провела паралелі між нинішньою ситуацією навколо України та "Мюнхенською змовою" 1938 року щодо Чехословаччини, коли останній була потрібна підтримка зброєю.

"Зараз нам також потрібно допомогти Україні захиститися від агресії, щоб не було ширшого конфлікту", - наголосила вона.

"Якщо Україна вирішить чинити опір, Європа підтримає... Україну", - зазначила Каллас, додавши, що йдеться про принципи суверенітету та територіальної цілісності, яких дотримується і ЄС.

"Мюнхенська змова"

В угоді, яку підписали в Мюнхені 30 вересня 1938 року прем'єр-міністр Великобританії Невілл Чемберлен, прем'єр Франції Едуард Даладьє, лідер фашистської Італії Беніто Муссоліні та лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер, було закріплено приєднання Судетської області до Німеччини. Чехословаччину, до якої ця область входила до 30 вересня, на підписання не запросили. В історію ця угода увійшла як "Мюнхенська змова".

Більшість західних істориків дотримуються версії, згідно з якою британські та французькі політики боялися війни, яка може охопити всю Європу, і намагалися проводити "політику вмиротворення", сподіваючись, що Гітлер заспокоїться, отримавши частину території Чехословаччини.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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