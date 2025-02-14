Фінансові новини
- |
- 14.02.25
- |
- 18:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Каллас про атаку дрона на ЧАЕС: Росія показала, що не прагне миру
16:52 14.02.2025 |
Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас засудила російську атаку на Чорнобильську АЕС.
Про це вона написала у соцмережі Х, передає Укрінформ.
Каллас назвала «безрозсудним» удар по ЧАЕС.
«Такі атаки на цивільні ядерні об'єкти є неприйнятними. Це показує, що Росія не шукає миру», - заявила висока представниця.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідери країн Північної Європи та Балтії закликали дати Україні можливість перемогти у війні з Росією
|Зеленський готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, але є червоні лінії
|Україна доопрацювала драфт щодо партнерства з США і передала документ американській стороні
|Шеф Пентагону пом'якшив заяви щодо умов миру з Путіним – це не «червоні лінії»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: я сказав Трампу, що Путін – брехло
|Сьогодні про мирну угоду не йдеться – Зеленський
|Єрмак обговорив з Келлогом підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну
|Офіс президента виправив помилки в санкційному рішенні щодо Порошенка, Жеваго і Медведчука
|Каллас: Будь-яка угода щодо України без Європи провалиться
|Каллас про атаку дрона на ЧАЕС: Росія показала, що не прагне миру
|Німецький виробник дронів Quantum Systems планує збільшити виробництво в Україні вдвічі
Бізнес
|Apple співпрацюватиме з Alibaba над ШІ для iPhone у Китаї
|Тайванський техногігант Foxconn може стати партнером Nissan замість Honda
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів
|Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
|Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі
|США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
|Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту