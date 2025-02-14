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АНАЛІТИКА

Умєров і Лекорню обговорили розвиток спільних проєктів у сфері ОПК

 

Міністри оборони України та Франції - Рустем Умєров і Себастьян Лекорню, провели зустріч, на якій обсудили розвиток спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу, повідомляє Міністерство оборони України.

"Провів продуктивну зустріч із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Фокус нашої розмови - розвиток спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Уже маємо напрацювання, і важливо рухатися далі", - написав Умєров у Телеграмі п'ятницю.

Як повідомив міністр, серед ключових напрямків співпраці - передові системи ППО / ПРО та ракети до них, виробництво боєприпасів та авіаційне озброєння. Також сторони обговорили механізми впровадження та фінансування цих проєктів, щоб якнайшвидше перейти до їх реалізації. Було надано увагу обслуговуванню французьких систем озброєння, які вже працюють на полі бою, зокрема САУ Caesar.

"З паном Лекорню визначили подальші пріоритети співпраці. Попереду - масштабні оборонні проєкти між Україною та Францією, які зміцнять нашу стійкість і спільну безпеку Європи", - підсумував Умєров.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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