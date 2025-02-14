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АНАЛІТИКА

Міністр оборони США допустив участь європейців у мирних переговорах

 

Міністр оборони США Піт Гегсет допустив, що Європа може бути залучена до дискусій про врегулювання війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Варшави 14 лютого, його слова наводить видання The Guardian.

Гегсет сказав про це, коментуючи параметри майбутньої мирної угоди, зокрема, питання українських кордонів.

"Тож як виглядатимуть ці кордони в кінцевому підсумку, ще належить з'ясувати, і я думаю, що це частина дискусії, яка буде вестися між нашим президентом, Зеленським, Путіним і, ймовірно, Європа також буде залучена до цих дискусій", - сказав очільник Пентагону.

Президент України Володимир Зеленський у четвер висловив переконання, що Європейський Союз повинен бути стороною переговорного процесу про врегулювання війни в Україні.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української війни, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.
Ключові теги: ЄС, США
 

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