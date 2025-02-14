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АНАЛІТИКА

Зеленський анонсував свій візит у ОАЕ та Саудівську Аравію, зустрічей із РФ і США там не буде

 

Президент України Володимир Зеленський відвідає ОАЕ, Саудівську Аравію, зустрічей з росіянами і американською стороною там не буде.

"Я маю офіційний візит до Еміратів з дружиною, з першою леді, тому що у нас є велика гуманітарна програма, і питання обміну ув'язненими. По-друге, після цього я відвідаю Саудівську Аравію з тими ж питаннями та іншим партнерством з Його Королівською Високістю. Це буде протягом двох або трьох днів. У мене буде три зустрічі з президентом Ердоганом в Туреччині. Я не буду зустрічатися з росіянами, але я не буду зустрічатися там і з американцями", - сказав Зеленський журналістам на Мюнхенські безпековій конференції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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