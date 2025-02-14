КМІС: 38% українців вважають, що справи в Україні розвиваються в правильному напрямку, 46% - в неправильному

Станом на початок лютого 2025 року 38% українців вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямку, 46% дотримуються протилежної думки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 2-6 лютого 2025 року.

"На початку повномасштабного вторгнення (у травні 2022 року - ІФ-У) 68% вважали, що справи загалом розвиваються у правильному напрямку, а вважали напрямок неправильним - 16%. Далі частка тих, хто говорив про правильний напрямок, поступово знижувалася і водночас зростала частка тих, хто говорив про неправильний напрямок (...). Станом на початок лютого 2025 року 38% вважали, що справи розвиваються в правильному напрямку, а 46% вважали, що справи розвиваються у неправильному напрямку", - йдеться у пресрелізі КМІС за підсумками дослідження.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький так прокоментував дослідження: "Опитування КМІС наприкінці 2024 року показували, що попри всі складні обставини та невизначеність, більшість українців зберігали оптимістичні погляди на майбутнє. Водночас дійсно є тенденція до зростання песимізму, а результати поточного опитування щодо напрямку справ додатково показують, що є багато питань, які турбують українців".

Він зазначив, що Україна вже майже три роки живе в умовах повномасштабної війни, а виклики початку 2025 року - війна з Росією, співробітництво з міжнародними партнерами, внутрішні питання - здається, лише загострюються. "Враховуючи екзистенційність загроз, у нас - усіх українців незалежно від професійної діяльності чи партійних кольорів - має зберігатися солідарність та взаємопідтримка. Лише разом ми зможемо пройти цей складний період", - наголосив він.

КМІС 2-6 лютого 2025 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". До нього на замовлення громадського об'єднання "Центр стратегічних комунікацій "Форум" було додано запитання щодо напрямку справ в Україні. Опитування проведено методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки на підконтрольній уряду України території. Опитано 1 тис. респондентів. Опитували дорослих (віком 18 років і старше) громадян України, які на момент опитування проживали на підконтрольній країні території. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%.