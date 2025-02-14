Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

КМІС: 38% українців вважають, що справи в Україні розвиваються в правильному напрямку, 46% - в неправильному

12:44 14.02.2025 |

Політика

КМІС: 38% українців вважають, що справи в Україні розвиваються в правильному напрямку, 46% - в неправильному

 

Станом на початок лютого 2025 року 38% українців вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямку, 46% дотримуються протилежної думки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 2-6 лютого 2025 року.

"На початку повномасштабного вторгнення (у травні 2022 року - ІФ-У) 68% вважали, що справи загалом розвиваються у правильному напрямку, а вважали напрямок неправильним - 16%. Далі частка тих, хто говорив про правильний напрямок, поступово знижувалася і водночас зростала частка тих, хто говорив про неправильний напрямок (...). Станом на початок лютого 2025 року 38% вважали, що справи розвиваються в правильному напрямку, а 46% вважали, що справи розвиваються у неправильному напрямку", - йдеться у пресрелізі КМІС за підсумками дослідження.

КМІС: 38% українців вважають, що справи в Україні розвиваються в правильному напрямку, 46% - в неправильному

 

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький так прокоментував дослідження: "Опитування КМІС наприкінці 2024 року показували, що попри всі складні обставини та невизначеність, більшість українців зберігали оптимістичні погляди на майбутнє. Водночас дійсно є тенденція до зростання песимізму, а результати поточного опитування щодо напрямку справ додатково показують, що є багато питань, які турбують українців".

Він зазначив, що Україна вже майже три роки живе в умовах повномасштабної війни, а виклики початку 2025 року - війна з Росією, співробітництво з міжнародними партнерами, внутрішні питання - здається, лише загострюються. "Враховуючи екзистенційність загроз, у нас - усіх українців незалежно від професійної діяльності чи партійних кольорів - має зберігатися солідарність та взаємопідтримка. Лише разом ми зможемо пройти цей складний період", - наголосив він.

КМІС 2-6 лютого 2025 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". До нього на замовлення громадського об'єднання "Центр стратегічних комунікацій "Форум" було додано запитання щодо напрямку справ в Україні. Опитування проведено методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки на підконтрольній уряду України території. Опитано 1 тис. респондентів. Опитували дорослих (віком 18 років і старше) громадян України, які на момент опитування проживали на підконтрольній країні території. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7996
  0,0069
 0,02
EUR
 1
 43,4361
  0,0804
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3948  0,07 0,17 42,0176  0,07 0,17
EUR 43,2297  0,07 0,17 43,9579  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6600  0,15 0,35 41,6800  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес