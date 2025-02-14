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АНАЛІТИКА

Прем'єр Британії після заяв зі США продовжує підтримувати членство України в НАТО

 

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що підтримує вступ України в НАТО після заяв адміністрації президента США, де це відкинули як частину "мирного врегулювання" війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтервʼю ITV.

Стармер заявив, що його позиція стосовно вступу України в Альянс - "це позиція НАТО".

"Це питання обговорювалося на саміті, який ми провели минулого року у Вашингтоні, де всі члени НАТО погодилися з тим, що шлях України до членства в НАТО має бути незворотнім", - зазначив він.

На питання про те, чи відмовляється Британія від цієї позиції у світлі останніх заяв зі США, британський премʼєр запевнив, що ні.

"Очевидно, ніхто не очікував, що це (членство України в НАТО. - Ред.) настане негайно. Ішлось про шлях, який триватиме певний час", - пояснив він свою позицію.

"Найважливіше, на мою думку, те, що ми підтримуємо Україну, ми ставимо Україну в якомога сильнішу позицію, і що ми гарантуємо - якщо настане припинення воєнних дій - що будь-який мир, який є вкрай необхідним або бажаним, буде справедливим, міцним і тривким", - підкреслив Стармер.

Нагадаємо, 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет виключив членство України в НАТО і заявив, що Європа "повинна забезпечити переважну частку майбутньої летальної і нелетальної допомоги Україні". Він також заявив, що американські війська не братимуть участі в жодній миротворчій операції.

Міністр оборони Рустем Умєров у відповідь на заяву Гегсета про нереалістичність членства України в НАТО продовжує наполягати, що Україна не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному альянсі.
Ключові теги: Британія
 

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