Фінансові новини
- |
- 14.02.25
- |
- 11:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Умєров обговорив із представниками компанії Thales Belgium постачання ракет для систем ППО
10:29 14.02.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров під час робочого візиту в Брюссель провів зустріч із представниками компанії Thales Belgium, яка від початку повномасштабного вторгнення "надає Україні важливу підтримку".
"Обговорили рішення для протидії дроновому терору Росії, зокрема, постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Також підняли питання перспективи локалізації їхнього виробництва в Україні", - зазначив Умєров у повідомленні в Телеграмі.
Міністр подякував Thales Belgium за стійку позицію та готовність до конкретних рішень.
Як йдеться на сайті компанії, Thales Belgium розвинула свій промисловий і технологічний потенціал по всій країні і має широкий портфель рішень, включно з обороною і безпекою, аерокосмічною промисловістю, космосом, а також цифровою ідентифікацією та безпекою. Thales також підтримує постійну присутність у Брюсселі для обслуговування європейських інституцій і НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уночі ворожий дрон вдарив по саркофагу Чорнобильської АЕС, є суттєві пошкодження, – Зеленський
|США ще можуть змінити позицію по Росії і спрямувати війська в Україну – віцепрезидент Венс
|«Полювання на відьом». Навіщо Зеленський ввів санкції проти Порошенка
|Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Шеф Пентагону пом'якшив заяви щодо умов миру з Путіним – це не «червоні лінії»
|Прем'єр Британії після заяв зі США продовжує підтримувати членство України в НАТО
|Умєров обговорив із представниками компанії Thales Belgium постачання ракет для систем ППО
|У Британії презентували новий ЗРК Gravehawk, створений спеціально для потреб України
|Уночі ворожий дрон вдарив по саркофагу Чорнобильської АЕС, є суттєві пошкодження, – Зеленський
|Рубіо: Трамп хоче не просто паузи, а повного завершення війни в Україні
|США ще можуть змінити позицію по Росії і спрямувати війська в Україну – віцепрезидент Венс
Бізнес
|Apple співпрацюватиме з Alibaba над ШІ для iPhone у Китаї
|Тайванський техногігант Foxconn може стати партнером Nissan замість Honda
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів
|Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
|Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі
|США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
|Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту