Умєров обговорив із представниками компанії Thales Belgium постачання ракет для систем ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров під час робочого візиту в Брюссель провів зустріч із представниками компанії Thales Belgium, яка від початку повномасштабного вторгнення "надає Україні важливу підтримку".

"Обговорили рішення для протидії дроновому терору Росії, зокрема, постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Також підняли питання перспективи локалізації їхнього виробництва в Україні", - зазначив Умєров у повідомленні в Телеграмі.

Міністр подякував Thales Belgium за стійку позицію та готовність до конкретних рішень.

Як йдеться на сайті компанії, Thales Belgium розвинула свій промисловий і технологічний потенціал по всій країні і має широкий портфель рішень, включно з обороною і безпекою, аерокосмічною промисловістю, космосом, а також цифровою ідентифікацією та безпекою. Thales також підтримує постійну присутність у Брюсселі для обслуговування європейських інституцій і НАТО.