У Британії презентували новий ЗРК Gravehawk, створений спеціально для потреб України

У Великій Британії офіційно представили зенітно-ракетний комплекс Gravehawk, розроблений спеціально для України.

Фото нової системи оприлюднило видання Forces News. Комплекс був розроблений за 18 місяців для протидії безпілотникам, крилатим ракетам і літакам. Вартість розробки склала 6 млн фунтів стерлінгів.

Проєкт реалізувала команда Taskforce Kindred при Міністерстві оборони Великої Британії. До роботи долучилися кілька британських оборонних компаній, але їхні назви не розголошуються.

Вантажівка та контейнер з ракетами комплексу Gravehawk. Ілюстрація: Forces News

Основою Gravehawk стали радянські ракети класу «повітря-повітря» Р-73, адаптовані для запуску з наземної пускової установки. Ці ракети широко використовуються Повітряними силами України та доступні на міжнародному ринку озброєнь.

Пускова установка розміщена у стандартному ISO-контейнері, що забезпечує мобільність та можливість транспортування вантажівками, потягами чи кораблями. На даху контейнера встановлено оптичну систему, яка використовує інфрачервоне випромінювання для виявлення цілей. Завдяки цьому Gravehawk не випромінює радіолокаційні сигнали, що ускладнює його виявлення противником.

Оптична станція комплексу Gravehawk. Ілюстрація: Forces News

Зображення з оптичної системи передаються до командного модуля, розміром із кейс. Збройні Сили України вже отримали дві такі системи, ще 15 планується доставити протягом року. Вартість одного комплексу Gravehawk становить приблизно 1 млн фунтів стерлінгів, половину суми фінансує Данія.