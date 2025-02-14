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Рубіо: Трамп хоче не просто паузи, а повного завершення війни в Україні
09:44 14.02.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп не лише прагне припинення вогню в Україні, а й наполягає на повному завершенні війни.
Про це він розповів в інтерв'ю на шоу Клея Тревіса та Бака Секстона, передає Державний департамент США, пише "Європейська правда".
Рубіо попросили прокоментувати ситуацію із російсько-українською війною та повідомлення про те, що "Трамп прагне провести переговори, щоб покласти край цьому конфлікту, або принаймні домогтися припинення вогню".
"Що ж, найкраще в роботі на президента Трампа - це те, що немає багато двозначностей. Я маю на увазі, що він досить прямолінійний, і під час своєї передвиборчої кампанії він говорив, що війна ніколи б не сталася, якби він був президентом; я вірю в те, що це правда", - сказав держсекретар США.
Рубіо звернув увагу на те, що ці ж слова Трамп сказав очільнику Кремля Владіміру Путіну.
"Він хоче, щоб війна закінчилася. Він не шукає просто паузи. Він хоче, щоб вона закінчилася, і це буде важко, і це має відбуватися поетапно", - зазначив американський посадовець.
Щодо того, як це може відбутися, Рубіо припустив, що закінчення війни може розпочатися із припинення вогню.
"Про це ще не домовлялися, навіть не велися переговори, але я просто кажу про це - а потім відкриття таких речей, як коридори допомоги і забезпечення того, щоб обидві сторони не націлювалися на енергетичну інфраструктуру. Побачимо, як це спрацює", - сказав він.
Рубіо впевнений, що Трамп - "єдиний у світі, хто може об'єднати щось подібне, але це мають бути глобальні зусилля".
"Це не тільки ми, це - не тільки в Європі чи НАТО. Я маю на увазі, що країни по всьому світу повинні брати в цьому участь", - впевнений він.
Окремо американський держсекретар наголосив на тому, що Європа має надати Україні довгострокові гарантії безпеки.
"Це мають бути європейці, які повинні бути готові зробити крок назустріч і зробити це, але є багато делікатних питань для обговорення: територіальні претензії, контроль над озброєннями і тому подібні речі, мовні і культурні питання, все це має бути опрацьовано", - зазначив він.
Рубіо акцентував - "США будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України".
"Це має бути підкріплено постійним економічним інтересом, чи то можливість - сподіваюся, ми скоро матимемо новини про це - можливість партнерства з Україною, створення спільного підприємства або чогось подібного, щодо прав на їхні корисні копалини, всі природні ресурси, які вони мають, і частина цих грошей повернеться назад, щоб повернути американським платникам податків мільярди доларів, які були витрачені там. Частина буде реінвестована назад в Україну, щоб відновити всі руйнування, які сталися там", - підсумував він.
Очікується, що в межах Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде у п'ятницю, 14 лютого, відбудеться зустріч за участю представників України та Росії - про це 13 лютого заявив американський президент Дональд Трамп.
Відомо також, що віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на цій конференції.
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