Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо: Трамп хоче не просто паузи, а повного завершення війни в Україні

 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп не лише прагне припинення вогню в Україні, а й наполягає на повному завершенні війни.

Про це він розповів в інтерв'ю на шоу Клея Тревіса та Бака Секстона, передає Державний департамент США, пише "Європейська правда".

Рубіо попросили прокоментувати ситуацію із російсько-українською війною та повідомлення про те, що "Трамп прагне провести переговори, щоб покласти край цьому конфлікту, або принаймні домогтися припинення вогню".

"Що ж, найкраще в роботі на президента Трампа - це те, що немає багато двозначностей. Я маю на увазі, що він досить прямолінійний, і під час своєї передвиборчої кампанії він говорив, що війна ніколи б не сталася, якби він був президентом; я вірю в те, що це правда", - сказав держсекретар США.

Рубіо звернув увагу на те, що ці ж слова Трамп сказав очільнику Кремля Владіміру Путіну.

"Він хоче, щоб війна закінчилася. Він не шукає просто паузи. Він хоче, щоб вона закінчилася, і це буде важко, і це має відбуватися поетапно", - зазначив американський посадовець.

Щодо того, як це може відбутися, Рубіо припустив, що закінчення війни може розпочатися із припинення вогню.

"Про це ще не домовлялися, навіть не велися переговори, але я просто кажу про це - а потім відкриття таких речей, як коридори допомоги і забезпечення того, щоб обидві сторони не націлювалися на енергетичну інфраструктуру. Побачимо, як це спрацює", - сказав він.

Рубіо впевнений, що Трамп - "єдиний у світі, хто може об'єднати щось подібне, але це мають бути глобальні зусилля".

"Це не тільки ми, це - не тільки в Європі чи НАТО. Я маю на увазі, що країни по всьому світу повинні брати в цьому участь", - впевнений він.

Окремо американський держсекретар наголосив на тому, що Європа має надати Україні довгострокові гарантії безпеки.

"Це мають бути європейці, які повинні бути готові зробити крок назустріч і зробити це, але є багато делікатних питань для обговорення: територіальні претензії, контроль над озброєннями і тому подібні речі, мовні і культурні питання, все це має бути опрацьовано", - зазначив він.

Рубіо акцентував - "США будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України".

"Це має бути підкріплено постійним економічним інтересом, чи то можливість - сподіваюся, ми скоро матимемо новини про це - можливість партнерства з Україною, створення спільного підприємства або чогось подібного, щодо прав на їхні корисні копалини, всі природні ресурси, які вони мають, і частина цих грошей повернеться назад, щоб повернути американським платникам податків мільярди доларів, які були витрачені там. Частина буде реінвестована назад в Україну, щоб відновити всі руйнування, які сталися там", - підсумував він.

Очікується, що в межах Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде у п'ятницю, 14 лютого, відбудеться зустріч за участю представників України та Росії - про це 13 лютого заявив американський президент Дональд Трамп.

Відомо також, що віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на цій конференції.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7996
  0,0069
 0,02
EUR
 1
 43,4361
  0,0804
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3948  0,07 0,17 42,0176  0,07 0,17
EUR 43,2297  0,07 0,17 43,9579  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6600  0,15 0,35 41,6800  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес