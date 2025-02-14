У Трампа допускають членство України в НАТО і повернення кордонів 2014 року

Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів, що існували до 2014 року. Всі ці питання будуть обговорюватися під час переговорів України, Росії та країн Європи.

Про це заявив заступник посла президента Дональда Трампа в Україні Джон Коул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наразі це все ще залишається на столі", - сказав він, відповідаючи на запитання агентства про те, чи виключили США можливе членство України в Альянсі.

Коул зазначив, що на порядку денному також залишається питання можливого повернення України до кордонів, що існували до 2014 року.

За його словами, офіційні переговори ще не розпочалися та США все ще ведуть дискусії з лідерами країн Європи та Україною про те, як найкраще покласти край конфлікту.

"Яке місце в цьому всьому займають українці та європейці? На даний момент ми не знаємо. Слід залучити європейців. Європейці хочуть, щоб ця війна припинилася. Вони більш ніж готові брати участь у військовій підтримці Києва. Є сумніви... щодо того, чи будуть вони віддаватися на 100 відсотків. Однак усе, що я чую, вказує на те, що вони дійсно готові долучитися", - сказав Коул.

Путін готовий до переговорів

Крім того, заступник посла Трампа сказав, що Путін, схоже, готовий вступити в переговори з Україною без попередніх умов.

"Було багато розмов про поїздку Стіва Віткоффа (спецпосланник Трампа на Близькому Сході. - ред.) до Москви і його зустріч з Путіним. Путін, схоже, готовий грати в м'яча, однак ми не впевнені, що це означає. Я думаю, що він готовий говорити", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи не занадто багато США поступилися Путіну ще до початку переговорів, Коул сказав: "Дехто говорив не по темі, але я не думаю, що ми чимось поступаємось".

"Ви не знаєте, що відбувається з Путіним і росіянами. Вони намагаються грати з нами? Чи вони щирі? А потім ви сідаєте за стіл переговорів і швидко це з'ясовуєте", - сказав дипломат.

Зазначимо, що такі заяви суперечать меседжам, озвученим напередодні міністром оборони США Пітом Гегсетом щодо переговорів з припинення війни в Україні.