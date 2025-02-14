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Зеленський відкинув переговори з Путіним без об'єднаної позиції України, Європи та США
22:40 13.02.2025 |
Жодні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним не можуть розпочатися без об'єднаної позиції України, Європи та США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Як повідомив Зеленський, сьогодні він провів телефонну ромову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
"Обговорили умови, необхідні для тривалого й справжнього миру в Україні, та погодилися, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об'єднаної позиції України, Європи та США", - зазначив президент.
Зеленський також поінформував Туска про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом, і вони обговорили ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи.
"Наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, із сильними та надійними гарантіями безпеки, і що членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів. Іншою важливою гарантією є серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість", - додав глава держави.
Зеленський також застеріг світових лідерів від довіри словам Путіна про його готовність завершити війну.
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