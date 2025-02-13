Пісторіус: Трамп поступився Путіну ще до початку переговорів

Міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу (Boris Pistorius) "прикро", що президент США Дональд Трамп пішов на "поступки" президенту Росії Володимиру Путіну ще до початку переговорів про завершення війни РФ проти України.

"На мою думку, було би краще говорити за столом переговорів про можливе членство України в НАТО або про можливі втрати територій", - сказав Пісторіус у четвер, 13 лютого, перед зустріччю міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

Він наголосив, що "очевидно" Європа має брати участь в переговорах, особливо якщо вона "повинна відігравати центральну або головну роль у встановленні мирного порядку" і їй доведеться жити з наслідками.

За словами Пісторіуса, навіть якщо вдасться досягти угоди про мир в Україні, Росія залишатиметься загрозою для безпеки Європи, а вважати інакше є "наївним". "Ось чому ми повинні швидше і більше інвестувати в нашу оборону і безпеку. Мир, на жаль, як показує досвід століть, можна забезпечити лише з позиції сили", - наголосив міністр.

Шольц застеріг від продиктованого Україні миру

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц(Olaf Scholz) після того, як Трамп і Путін домовились, що команди обох сторін "негайно розпочнуть перемовини", застеріг від нав'язаної Україні угоди про мир з Росією.

"Наступним завданням є забезпечення того, щоб не було продиктованого миру", - наголосив він в інтерв'ю виданню Politico.

Німецький експерт: Путін вже виграв цю війну

У Німеччині уряд Шольца наразився на критику через переговори Трампа з Путіним: професор університету Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.) у Мюнхені Карл Масала (Carlo Masala) назвав сам факт цієї розмови "величезним провалом" влади ФРН.

"Це апокаліптичний сценарій. Переговори ведуться через голови українців і європейців. Європейцям не буде місця за столом переговорів. Вони повинні будуть лише схвалити їхній результат. І, на жаль, схоже, це стосується й України", - сказав Масала в подкасті заступника головного редактора німецького видання Bild Пауля Ронцхаймера (Paul Ronzheimer).

На думку професора, заява міністра оборони США Піта Гегсета про "виключну відповідальність Європи" турбуватися про безпеку України грає на руку Путіну. "Таким чином, Путін виграв цю війну. Він домігся того, що американці вийшли з цього конфлікту", - вважає Масала.

Ексрадник Трампа з нацбезпеки: США фактично здалися Путіну

Колишній радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон також вважає, що заяви президента США про НАТО та ймовірні втрати України ще до початку переговорів з РФ означають "фактично здачу Путіну".

На його переконання, шкода інтересам безпеки США "вийде далеко за межі Центральної Європи, як це чітко бачать наші супротивники на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні".

"Лідери США зобов'язані однозначно підтримувати Україну і всіх союзників по НАТО, які підтримують Київ. Не в наших національних інтересах дозволити неспровокованій агресії Кремля проти України перемогти. Адміністрації Трампа має бути соромно", - написав він у соціальній мережі Х.

Глава Пентагону Гегсет: Зради України немає

Своєю чергою міністр оборони США Піт Гегсет запевняє, що зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні, "безумовно, не є зрадою".

За його словами, вони свідчать про те, що "весь світ і США інвестують та зацікавлені в мирі", а також "вимагатимуть від обох сторін того, чого вони не хочуть".