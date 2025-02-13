Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 12 лютого про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.

Відповідний документ №82/2025 оприлюднено на сайті президента.

Згідно з рішенням РНБО, уряд, виробники та аптечні мережі визначать перелік 100 препаратів, на які з 1 березня знизять ціни на 30%. Також врегульовано націнки на ліки від вартості, встановленої виробником, проведення перевірок кінцевих цін та моніторинг використання медикаментів у медичних закладах.

"Уряд має представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно - міністра охорони здоров'я", - наголосив Зеленський, коментуючи рішення РНБО, повідомляє пресслужба глави держави.

Раніше президент доручив уряду проаналізувати державну програму "Доступні ліки", провести аудит ринку вітчизняного виробництва лікарських засобів і аптечних мереж та напрацювати пропозиції, які дадуть змогу знизити ціни на ліки.

Рішення РНБО також передбачає встановлення з 1 березня заборони на здійснення маркетингових послуг та послуг із промоції лікарських засобів, пов'язаних з реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу, до впровадження Кабінетом міністрів окремого реферування оптових цін на всі лікарські засоби.

Кабміну також доручено відновити з 1 березня 2025 року заходи державного нагляду за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами і медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Указ набирає чинності від дня його опублікування.