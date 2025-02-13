Фінансові новини
- |
- 13.02.25
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримає декілька тисяч ударних дронів зі штучним інтелектом
13:43 13.02.2025 |
Європейська компанія в галузі оборонних технологій Helsing оголосила, що виробляє 6 тисяч ударних дронів типу HX-2 зі штучним інтелектом для постачання в Україну.
Про це написала компанія у четвер, 13 лютого, передає "Європейська правда".
Як зазначили у компанії, HX-2 - це високоточний ударний безпілотник X-wing з електроприводом та дальністю польоту до 100 км.
Він вдосконалений бортовим штучним інтелектом, який забезпечує повну стійкість до радіоелектронної боротьби.
Ще одна особливість - працюючи в складі розвідувально-ударного програмного забезпечення Altra від Helsing, кілька HX-2 можуть об'єднуватися в рої, якими керує одна людина-оператор.
HX-2 був розроблений для масового виробництва зі значно нижчою вартістю за одиницю, ніж звичайні системи, таким чином заповнюючи зростаючу прогалину в можливостях сучасної наземної війни.
Гундберт Шерф, співзасновник Helsing, заявив, що компанія "нарощує виробництво HX-2 у відповідь на додаткові замовлення з України".
У компанії додали, що це є продовженням попереднього замовлення на 4 тисячі ударних безпілотників HF-1, які наразі постачаються в Україну у партнерстві з українською промисловістю.
Нова партія безпілотників робить компанію Helsing одним з найбільших світових виробників ударних безпілотників.
14 січня Україна отримала від Німеччини пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли 600 ударних безпілотників HF-1.
12 лютого Велика Британія оголосила про виділення пакета військової допомоги Україні на суму 150 млн фунтів стерлінгів (близько $186 млн).
А наступного дня Норвегія оголосила про наміри передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони на суму 1,2 млрд норвезьких крон (майже $107 млн).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У підписаному Зеленським рішенні про санкції проти Порошенка знайшли помилки
ТОП-НОВИНИ
|У найбільшій групі Європарламенту шоковані санкціями РНБО проти Порошенка
|Українські дрони завдали повторного удару по нафтопереробній станції «Андреаполь» у РФ
|ДБР звернулось до суду щодо обмеження термінів ознайомлення Порошенко з «вугільною справою»
|Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Порошенка, Медведчука, Коломойського, Боголюбова, Жеваго - указ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У підписаному Зеленським рішенні про санкції проти Порошенка знайшли помилки
|У найбільшій групі Європарламенту шоковані санкціями РНБО проти Порошенка
|Українські дрони завдали повторного удару по нафтопереробній станції «Андреаполь» у РФ
|Пісторіус: Трамп поступився Путіну ще до початку переговорів
|ДБР звернулось до суду щодо обмеження термінів ознайомлення Порошенко з «вугільною справою»
|Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки - указ
|Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Порошенка, Медведчука, Коломойського, Боголюбова, Жеваго - указ
Бізнес
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів
|Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
|Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі
|США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
|Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту
|Європа інвестує €200 млрд у ШІ. Запустила найбільший приватно-державний проєкт
|У Фінляндії розробили інноваційний метод виявлення раку