Україна отримає декілька тисяч ударних дронів зі штучним інтелектом

Європейська компанія в галузі оборонних технологій Helsing оголосила, що виробляє 6 тисяч ударних дронів типу HX-2 зі штучним інтелектом для постачання в Україну.

Про це написала компанія у четвер, 13 лютого, передає "Європейська правда".

Як зазначили у компанії, HX-2 - це високоточний ударний безпілотник X-wing з електроприводом та дальністю польоту до 100 км.

Він вдосконалений бортовим штучним інтелектом, який забезпечує повну стійкість до радіоелектронної боротьби.

Ще одна особливість - працюючи в складі розвідувально-ударного програмного забезпечення Altra від Helsing, кілька HX-2 можуть об'єднуватися в рої, якими керує одна людина-оператор.

HX-2 був розроблений для масового виробництва зі значно нижчою вартістю за одиницю, ніж звичайні системи, таким чином заповнюючи зростаючу прогалину в можливостях сучасної наземної війни.

Гундберт Шерф, співзасновник Helsing, заявив, що компанія "нарощує виробництво HX-2 у відповідь на додаткові замовлення з України".

У компанії додали, що це є продовженням попереднього замовлення на 4 тисячі ударних безпілотників HF-1, які наразі постачаються в Україну у партнерстві з українською промисловістю.

Нова партія безпілотників робить компанію Helsing одним з найбільших світових виробників ударних безпілотників.

14 січня Україна отримала від Німеччини пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли 600 ударних безпілотників HF-1.

12 лютого Велика Британія оголосила про виділення пакета військової допомоги Україні на суму 150 млн фунтів стерлінгів (близько $186 млн).

А наступного дня Норвегія оголосила про наміри передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони на суму 1,2 млрд норвезьких крон (майже $107 млн).