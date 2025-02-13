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АНАЛІТИКА

СБУ: пропозиції щодо застосування санкцій були винесені з огляду на загрози держбезпеці

13:34 13.02.2025 |

Політика

 

Пропозиції щодо застосування санкцій щодо п'яти фізичних осіб - громадянина Ізраїлю Ігоря Коломойського, громадян України Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Петра Порошенко та Віктора Медведчука на розгляд РНБО були винесені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб, заявляє Служба безпеки України.

"Більшість із вказаних підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займається Служба безпеки України чи інші правоохоронні чи антикорупційні органи", - йдеться в повідомленні СБУ в Телеграм-каналі в четвер.

В СБУ уточнюють: "Зокрема, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України".

За даними слідства, під час виконання повноважень президента високопосадовець (Порошенко) поставив Україну в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.

За матеріалами СБУ Коломойському було повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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