«Гірше за Мюнхен 1938-го». Реакція європейських політиків на розмову Трампа з Путіним

Багато європейських політиків вже відреагували на заяви Дональда Трампа слідами його розмови з Володимиром Путіним, а також на міркування його міністра оборони Піта Гегсета, що повернути втрачені Україною землі нереально.

Одні заявили, що без Києва і ЄС мирні переговори неможливі, інші - що такі словесні поступки ще до початку перемовин означають зраду інтересів і України, і Заходу.

Коли Трамп у Вашингтоні розповідав про свою розмову з Путіним, голови МЗС провідних країн Європи обговорювали війну на зустрічі в Парижі.

У підсумковій заяві вони запевнили, що їхні держави готові збільшити допомогу Україні та підтримують її територіальну цілісність.

"Ми готові збільшити допомогу Україні. Ми заявляємо про підтримку її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям збройної агресії Росії. Наша спільна мета - продовжувати підтримувати Україну до досягнення справедливого, всеосяжного і міцного миру", - йдеться в заяві міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Британії, а також очільників зовнішньополітичного та оборонного відомств Євросоюзу.

Учасники наради підкреслили, що, на їхню думку, Європа має брати участь у мирних переговорах, і що вони планують обговорити це з американськими союзниками.

"Незалежність і територіальна цілісність України не підлягають обговоренню. Нашим пріоритетом зараз має бути посилення України та надання дієвих гарантій безпеки. Європа має відігравати центральну роль у будь-яких переговорах", - так резюмувала підсумки паризької зустрічі очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС, колишня прем'єрка Естонії Кая Каллас.

Колишня прем'єрка Естонії, нині керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас - одна з найпалкіших прихильниць України серед європейських політиків

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи заяви Трампа, наголосила, що сепаратних переговорів, на її думку, вести не можна.

"Миру можна досягти тільки спільними зусиллями. Тобто з Україною і європейцями. Щоб у Європу повернувся мир, ми повинні йти цим шляхом разом", - сказала Бербок виданню Politico.

У цьому ж дусі висловився і прем'єр Польщі Дональд Туск.

"Ми всі хочемо тільки миру. Справедливого миру. Україна, Європа і США повинні працювати над цим разом", - написав Туск у мережі Х.

Колишній прем'єр-міністр Швеції, співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт порівняв заяви Трампа і Гегсета з діями європейських лідерів на переговорах із Гітлером у Мюнхені 1938 року - причому порівняв не на користь Трампа.

"Це, безумовно, новаторський підхід до переговорів - піти на дуже великі поступки ще до їхнього початку. Навіть Чемберлен у 1938 році не опускався так низько. І той Мюнхен закінчився погано", - написав Більдт у мережі Х.

Внутрішньополітичний супротивник Трампа, сенатор-демократ Адам Шифф звинуватив президента і міністра оборони у зраді інтересів і України, і США.

"Давайте називати речі своїми іменами: це здача інтересів України і наших інтересів ще до початку переговорів. Трамп, звісно, великий фахівець з укладання угод - угод на користь Кремля", - заявив Шифф у своєму дописі.

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Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв'ю Poitico наголосила, що в будь-яких мирних переговорах обов'язково має брати участь Україна, і що для успіху перемовин потрібно виснажити Росію війною.

"Для того, щоб отримати угоду про мир, потрібно ослабити Росію на полі бою. Російська політика, економіка, релігія, медіа, приватний сектор - усе це зараз орієнтоване на війну. Тому Росію потрібно примусити до миру", - сказала Браже.

"Шлях до миру - це зниження російської військової потужності. Інвестиції в міць України - це інвестиції в мир. І ослаблення Росії - це інвестиції в мир. І важливою складовою тут є санкції та їхнє успішне застосування", - додала латвійська міністерка.

Однопартієць Трампа, конгресмен республіканець Джо Вілсон підтримав свого президента, але водночас заявив, що США мають нарощувати і санкції проти Росії, і військову допомогу Україні.

"Президент Трамп - досвідчений перемовник, що володіє мистецтвом укладання угод, - написав Вілсон. - Ми повинні забезпечити йому максимум важелів, підготувавши всеосяжні санкції проти Росії і надавши повноваження для швидкого озброєння України".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав збільшити військову допомогу Україні перед переговорами з Росією.

"Польща буде непохитно домагатися посилення військової підтримки України, - наголосив він. - Посилення потенціалу України перед потенційними переговорами з Росією має вирішальне значення для нашого континенту".

Франція також розійшлася в позиціях із Вашингтоном, зазначаючи, що Україна має залишатися на шляху членства в НАТО.

"Ми віддані шляху України в НАТО. Якщо буде мир, нам потрібні гарантії безпеки, щоб він був справедливим і тривалим", - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Тим часом голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Олександр Мережко розкритикував заяви міністра оборони США Піта Гегсета.

"Новий міністр повинен почати з того, щоб приїхати в Україну і познайомитися з українськими Збройними силами", - заявив Мережко.

"Україна може повернути всю свою територію, це абсолютно реально. Але для цього потрібно більше військово-технічної допомоги з боку США і сильніші санкції - зокрема, фінансові санкції США проти російської економіки".