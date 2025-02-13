Рютте про заяву США щодо неможливості для України членства в НАТО: Спочатку треба зосередитися на великих питаннях

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте ухиляється коментувати заяву США щодо того, що членство в альянсі для України не є реалістичним результатом врегулювання між Україною та Росією, і говорить, що спочатку треба вирішити питання посилення України для мирних переговорів.

У четвер у Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО журналісти запитали генсека альянсу щодо того, чи не була б найкращою позицією для України, щоб повернення окупованої території та членство в НАТО все ще були б на столі. На це Рютте сказав: «Я вважаю, що ми повинні переконатися, що ми зосереджуємося на великих питаннях. І велике питання номер один полягає в тому, щоб переконатися, що коли переговори почнуться, щоб Україна перебувала в тому становищі, що Путін знав, що тепер він має сісти за стіл (переговорів), і для нього вирішально укласти угоду щодо України, і що Україна має бути у сильній позиції».

При цьому генсек НАТО наголосив на важливості того, щоб, коли угода буде укладена, вона «не розпалася, як ми бачили в 2014 році».