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АНАЛІТИКА

Рютте: Останні заяви США щодо миру в Україні будуть предметом обговорення в НАТО

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначає, що останні заяви президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання між Україною та Росією будуть предметом обговорення на засіданні міністрів оборони країн-членів альянсу.

"Багато що відбулося вчора на зустрічі, а також у ЗМІ. Безсумнівно, це обговорюватиметься сьогодні та протягом наступних днів і тижнів", - заявив Рютте журналістам у четвер в Брюсселі перед початком засідання.

Генсек НАТО наголосив, що всі хочуть миру в Україні, краще скоріше, ніж пізніше. "Ми всі хочемо, щоб коли ці переговори почнуться, Україна була у найкращому становищі, щоб переконатися, що вони можуть бути успішно завершені, а також, як про це сказав секретар Піт Гегсет, дуже важливо, щоб, незважаючи на те, якими будуть результати цих переговорів, вони були б довговічними, щоб це не було Мінськом-3. Ми не можемо мати цього знову, ми не можемо знову отримати ситуацію, коли Путін знову буде намагатися захопити квадратні кілометри, квадратні милі України в майбутньому", - деталізував він.

Крім того, міністри оборони будуть обговорювати питання про збільшення витрат на оборону. "Ми повинні витрачати більше не тільки тому, що цього очікують Сполучені Штати, бо вони очікують, що Європа візьме на себе свою частку. Ми маємо витрачати більше, тому що ми знаємо: загрози, що надходять від Росії та інших супротивників, дедалі збільшуються. Це те, що ми будемо обговорювати сьогодні", - додав Рютте.

Він також нагадав, що в рамках зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО відбудеться засідання Ради НАТО-Україна за участю міністра оборони України Рустема Умєрова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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