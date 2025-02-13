Умєров та міністр оборони Бельгії обговорили реалізацію програми F-16

Очільник українського Міністерства оборони зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Фракеном та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Умєров розповів, що зустрівся із Франкеном та привітав його з призначенням.

Вони обговорили посилення Повітряних Сил України, а саме:

* програму F-16 та її подальшу реалізацію;

* можливості локалізації обслуговування літаків в Україні.

* підготовку українських пілотів та технічного персоналу.

Окремо очільники бельгійського та українського Міноборони зосередилися на питаннях протиповітряної оборони.

Зокрема, вони обговорили посилення захисту українського неба, постачання і локалізацію виробництва систем ППО в Україні та нові спільні оборонні проєкти та їхнього фінансування.

Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.