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АНАЛІТИКА

Умєров та міністр оборони Бельгії обговорили реалізацію програми F-16

 

Очільник українського Міністерства оборони зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Фракеном та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Умєров розповів, що зустрівся із Франкеном та привітав його з призначенням.

Вони обговорили посилення Повітряних Сил України, а саме:

* програму F-16 та її подальшу реалізацію;
* можливості локалізації обслуговування літаків в Україні.
* підготовку українських пілотів та технічного персоналу.

Окремо очільники бельгійського та українського Міноборони зосередилися на питаннях протиповітряної оборони.

Зокрема, вони обговорили посилення захисту українського неба, постачання і локалізацію виробництва систем ППО в Україні та нові спільні оборонні проєкти та їхнього фінансування.

Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.
Ключові теги: Бельгія
 

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