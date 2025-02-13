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Умєров та міністр оборони Бельгії обговорили реалізацію програми F-16
10:55 13.02.2025 |
Очільник українського Міністерства оборони зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Фракеном та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.
Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".
Умєров розповів, що зустрівся із Франкеном та привітав його з призначенням.
Вони обговорили посилення Повітряних Сил України, а саме:
* програму F-16 та її подальшу реалізацію;
* можливості локалізації обслуговування літаків в Україні.
* підготовку українських пілотів та технічного персоналу.
Окремо очільники бельгійського та українського Міноборони зосередилися на питаннях протиповітряної оборони.
Зокрема, вони обговорили посилення захисту українського неба, постачання і локалізацію виробництва систем ППО в Україні та нові спільні оборонні проєкти та їхнього фінансування.
Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.
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