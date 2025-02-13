Фінансові новини
- |
- 13.02.25
- |
- 12:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія надасть Україні додаткові засоби ППО на майже $107 мільйонів
10:17 13.02.2025 |
Норвегія оголосила про наміри передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони на суму 1,2 мільярда норвезьких крон (майже 107 мільйонів доларів).
Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду, інформує "Європейська правда".
Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік під час засідання Контактної групи з питань оборони України заявив, що протиповітряна оборона є найбільш пріоритетною військовою потребою України і має вирішальне значення для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури.
"У 2024 році Норвегія виділила Україні понад 6 мільярдів норвезьких крон на протиповітряну оборону. Нещодавно уряд прийняв рішення про виділення додаткових 1,2 мільярда норвезьких крон на заходи протиповітряної оборони для України", - зазначив міністр.
Норвегія поінформувала міністра оборони України Рустема Умєрова про надання більшої кількості засобів ППО, які будуть закуплені у США в рамках програми JUMPSTART.
Ці кошти є частиною 22,5 млрд норвезьких крон, які підуть на військову підтримку України у 2025 році в рамках програми Нансена.
В рамках "Рамштайну" Норвегія також оголосила про приєдання до "коаліції дронів".
"Коаліція дронів", яка надає підтримку Україні безпілотниками, була утворена у 2023 році. Її очолюють Латвія та Велика Британія.
У липні 2024-го країни-учасниці "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.
З початку цього року очікувалось, що учасники "коаліції дронів" почнуть масове постачання Україні безпілотників різних типів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексрадник Трампа заявив, що американський президент «фактично здався Путіну»
ТОП-НОВИНИ
|Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів про мир
|Трамп не вірить у звільнення окупованих Росією територій
|Порошенко: РНБО запровадила проти мене санкції - це злочин команди Зеленського
|Трамп: Розмова з Зеленським пройшла дуже добре
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ексрадник Трампа заявив, що американський президент «фактично здався Путіну»
|«Гірше за Мюнхен 1938-го». Реакція європейських політиків на розмову Трампа з Путіним
|Рютте про заяву США щодо неможливості для України членства в НАТО: Спочатку треба зосередитися на великих питаннях
|Рютте: Останні заяви США щодо миру в Україні будуть предметом обговорення в НАТО
|Умєров та міністр оборони Бельгії обговорили реалізацію програми F-16
|Норвегія надасть Україні додаткові засоби ППО на майже $107 мільйонів
Бізнес
|Європа інвестує €200 млрд у ШІ. Запустила найбільший приватно-державний проєкт
|У Фінляндії розробили інноваційний метод виявлення раку
|Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung виглядають оптимістично
|ФБР застерігає: На акаунти Gmail збільшилися фішингові атаки на основі штучного інтелекту
|Tesla почала виробництво батарей Megapack на новому мегазаводі в Шанхаї
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla