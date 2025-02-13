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АНАЛІТИКА

Норвегія надасть Україні додаткові засоби ППО на майже $107 мільйонів

 

Норвегія оголосила про наміри передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони на суму 1,2 мільярда норвезьких крон (майже 107 мільйонів доларів).

Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду, інформує "Європейська правда".

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік під час засідання Контактної групи з питань оборони України заявив, що протиповітряна оборона є найбільш пріоритетною військовою потребою України і має вирішальне значення для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури.

"У 2024 році Норвегія виділила Україні понад 6 мільярдів норвезьких крон на протиповітряну оборону. Нещодавно уряд прийняв рішення про виділення додаткових 1,2 мільярда норвезьких крон на заходи протиповітряної оборони для України", - зазначив міністр.

Норвегія поінформувала міністра оборони України Рустема Умєрова про надання більшої кількості засобів ППО, які будуть закуплені у США в рамках програми JUMPSTART.

Ці кошти є частиною 22,5 млрд норвезьких крон, які підуть на військову підтримку України у 2025 році в рамках програми Нансена.

В рамках "Рамштайну" Норвегія також оголосила про приєдання до "коаліції дронів".

"Коаліція дронів", яка надає підтримку Україні безпілотниками, була утворена у 2023 році. Її очолюють Латвія та Велика Британія.

У липні 2024-го країни-учасниці "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.

З початку цього року очікувалось, що учасники "коаліції дронів" почнуть масове постачання Україні безпілотників різних типів.
Ключові теги: Норвегія
 

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