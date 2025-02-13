Німеччина невдовзі передасть близько 100 керованих ракет IRIS-T Україні

Німеччина після 26-го засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі оголосила про передачу близько 100 керованих ракет IRIS-T для України найближчим часом.

"Майбутня підтримка України у вигляді матеріальної допомоги та військової підготовки була підтверджена на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України, в якій взяли участь понад 50 країн. Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у цій підтримці і оголосила про передачу близько 100 керованих ракет IRIS-T для України найближчим часом", - повідомила Німецька делегація в НАТО в соцмережі Х.