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АНАЛІТИКА

Німеччина невдовзі передасть близько 100 керованих ракет IRIS-T Україні

 

Німеччина після 26-го засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі оголосила про передачу близько 100 керованих ракет IRIS-T для України найближчим часом.

"Майбутня підтримка України у вигляді матеріальної допомоги та військової підготовки була підтверджена на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України, в якій взяли участь понад 50 країн. Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у цій підтримці і оголосила про передачу близько 100 керованих ракет IRIS-T для України найближчим часом", - повідомила Німецька делегація в НАТО в соцмережі Х.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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