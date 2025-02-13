Нідерланди передадуть Україні 25 бронемашин YPR

На засіданні Контактної групи з питань оборони України в середу, 12 лютого, Нідерланди оголосили про нову військову допомогу Києву - броньовані гусеничні машини для евакуації поранених.

Про це йдеться в повідомленні нідерландського Міноборони, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив на засіданні "Рамштайну", що Україна отримаʼ 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених.

Міністр також повідомив, що Нідерланди передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72 у співпраці з Чехією та США.

Брекельманс окремо підтвердив, що Україна нещодавно отримала нову партію нідерландських винищувачів F-16 - про що говорили в Києві.

"Особливо зараз, коли українці борються на лінії фронту, ми повинні продовжувати нашу підтримку безперервно. Проти Росії мир можливий лише за допомогою військової сили", - заявив він.

Минулого тижня стало відомо, що Міністерство оборони Нідерландів передає Україні мобільну лабораторію JDEAL, яка складається з 13 контейнерів і технічного обладнання.

Загалом Нідерланди пообіцяли надати Україні військової допомоги на 10 мільярдів євро, з них було використано вже 6 мільярдів, згідно з даними Міноборони країни.