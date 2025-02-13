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Умєров: партнери працюють над ідеєю миротворчої місії для України
09:44 13.02.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров стверджує, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії для України.
Про це він сказав у середу в Брюсселі по завершенню засідання Координаційної групи з питань оборони України, яке пройшло в штаб-квартирі НАТО.
«Вже декілька місяців наші партнери працюють над цією ідеєю. Вона сприймається дуже позитивно. Модальність обговорюється. Формати обговорюються. Сподіваюсь, вже скоро, незабаром, ви теж будете мати результати й по цьому треку», - сказав Умєров.
Інших деталей міністр не назвав.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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