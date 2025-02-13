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АНАЛІТИКА

Умєров озвучив підсумки «Рамштайну» у Брюсселі

 

Засідання Контактної групи з питань оборони України (відомої як "формат Рамштайн") було успішним і підтвердило готовність партнерів і надалі підтримувати Україну у її протидії російській агресії. Такі підсумки зустрічі увечері у середу, 12 лютого, озвучив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Сьогодні, як і обіцяли, ми провели продуктивну зустріч. (Делегації. - Ред.) 50 країн обговорювали пріоритети та бюджети 2025 року. Безпекова допомога буде продовжуватися. ППО, інтерсептори (ракети-перехоплювачі. - Ред.), артилерія, боєприпаси, армована бронетехніка були в пріоритеті, отримали дуже потужні пакети допомоги. Ми почули від кожного з присутніх, що вони будуть продовжувати цю допомогу - у цьому році і в майбутні роки", - наголосив керівник оборонного відомства України, якого цитує агенція "Укрінформ".

Він також назвав "продуктивними" двосторонні зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів та з європейськими партнерами. Водночас український міністр не став уточнювати час та місце проведення наступної зустрічі в "форматі Рамштайн", визнавши лише, що це питання ще обговорюється.
 

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