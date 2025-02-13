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АНАЛІТИКА

У США анонсували візит спецпредставника Трампа до України

 

Державний департамент США анонсував візит спеціального посланця Трампа у питаннях України та Росії Кіта Келлога до України.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву.

Як зазначили у Держдепі США, Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13 по 22 лютого, "щоб просувати мету президента Трампа щодо забезпечення миру через силу в Україні та відстоювання інтересів національної безпеки Сполучених Штатів Америки".

Очікується, що в Україні він зустрінеться з урядовцями та приватними особами, "які мужньо витримали майже три роки війни".

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що бойові дії мають припинитися, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення. Спеціальний посланник президента Келлог налаштований проводити жорстку дипломатію, яка буде необхідна для досягнення мети президента", - заявили у Держдепі США.

Окрім цього, к відомо, спеціальний посланник Трампа візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Як зазначили у Держдепі США, він відвідає штаб-квартири НАТО і ЄС у Брюсселі, де зустрінеться з союзниками і партнерами по всій Європі, "які готові співпрацювати зі Сполученими Штатами, щоб покласти край війні Росії проти України і відновити стабільність в Європі".

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив із Трампом подальші контакти під час розмови. За його словами, "тривала розмова" з Трампом стосувалась можливості досягти миру, готовності працювати разом на рівні команд.

Перед тим Трамп говорив з господарем Кремля Владіміром Путіним. За підсумками переговорів американський президент заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

Того ж дня до Києва приїхав із візитом новопризначений міністр фінансів США Скотт Бессен для переговорів щодо використання українських копалин.
Ключові теги: США
 

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