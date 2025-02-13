План Трампа щодо України коштуватиме країнам ЄС близько 3 трлн доларів, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп починає вказувати лідерам Європейського Союзу, що вони мають зробити для забезпечення миру в Україні. Однак його вимоги змусять блок діяти на межі своїх фінансових і ресурсних можливостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання нагадало, що в середу, Трамп провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами двох європейських чиновників, ключові союзники США в Європі не отримали жодного повідомлення про це і шоковані цією подією. Інший європейський прихильник України назвав це "продажем", заявивши, що США поступаються ключовим вимогам Путіна ще до початку переговорів.

За словами одного високопоставленого європейського чиновника, Росія має значну перевагу в живій силі над Європою, а її військова економіка може виробляти снаряди та іншу військову техніку зі швидкістю, що перевищує потреби армії на фронті в Україні.

Тим часом країни-члени ЄС сперечаються про те, чи варто обмежувати закупівлі європейськими постачальниками, - які не будуть готові поставити деяку необхідну зброю протягом багатьох років, - замість того, щоб працювати з британцями або купувати в американців.

Водночас, європейці стурбовані тим, що ніхто в команді Трампа не має реального досвіду ведення переговорів з росіянами. Більшість членів команди Путіна становлять працівники спецслужб і мають десятиліття досвіду роботи зі США та Україною.

"Попри всю впевненість Трампа, шлях до угоди залишається вкрай невизначеним, адже Путін не демонструє жодної схильності до компромісу щодо своїх давніх вимог, а його мета колонізації України, вочевидь, залишається незмінною. Але загальні контури врегулювання вимальовуються все чіткіше", - пише видання.

Розміри оборонних витрат для відсічі РФ

За даними Bloomberg Economics, якщо європейцям вдасться налагодити комунікацію з Білим домом, вони намагатимуться переконати Трампа зберегти підтримку Києва з боку США достатньо довго, щоб країни ЄС змогли швидко наростити свої власні можливості.

Однак якщо Вашингтон відмовився приєднатися до сил НАТО для протидії ймовірному нападу Росії, то Путіну вдалося б створити розкол між США та їхніми союзниками з ЄС, що було його давньою метою.

За підрахунками аналітиків видання, відновлення української армії може коштувати близько 175 мільярдів доларів протягом 10 років, залежно від стану Збройних сил України на момент досягнення врегулювання і від того, яку територію їм потрібно буде захищати.

Згідно з останніми обговореннями у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, основна частина фінансування піде на нарощування військового потенціалу членів ЄС та підвищення сукупного оборонного бюджету до 3,5% ВВП.

Додаткове фінансування буде спрямоване на артилерійські запаси, системи протиповітряної оборони і ракетні системи. Це зміцнить східні кордони ЄС, підготує військові сили ЄС до швидкого розгортання і сприятиме значному зростанню європейської оборонної промисловості.

Військові сили також допоможуть зміцнити східні кордони ЄС, підготувати європейські армії до оперативного розгортання та стимулювати розвиток оборонної промисловості континенту.

Економісти Bloomberg підрахували, що у разі фінансування за рахунок боргів, це додасть ще 2,7 трильйона доларів до потреб п'яти найбільших європейських членів НАТО в запозиченнях упродовж наступного десятиліття.

Водночас, розширення власних Збройних сил країн Європи разом із захистом України, може коштувати найбільшим державам континенту додаткових 3,1 трильйона доларів упродовж наступних 10 років.

Позиція Трампа щодо України

Президент США Дональд Трамп назвав малоймовірним повернення України до кордонів 2014 року і переконаний, що Україна навряд чи поверне під свій контроль захоплені Росією території.

Він також назвав "малоймовірним" і "непрактичним" імовірне членство України в НАТО. При цьому допомога буде, але вона буде "безпечною".

Натомість глава Білого дому сподівається на швидке врегулювання війни між Україною та Росією й анонсував угоду про партнерство.

Додамо, що міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що ініціативу щодо захисту України повинні взяти на себе європейські союзники.

За його словами, "захист європейської безпеки має бути імперативом для європейських членів НАТО", а більшу частину майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні має надати Європа.