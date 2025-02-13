Угода про партнерство дасть Україні подальші гарантії американської допомоги - міністр фінансів США





Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав п'ять причин, чому вважає проєкт угоди про партнерство між Україною і США важливим для обох країн.

Про це він сказав на спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей документ (проєкт угоди про партнерство між Україною і США - ред.) є важливим з точки зору бачення президентом Трампом швидкого врегулювання цього конфлікту. Ми вважаємо, що це дасть українському народу подальші гарантії американської допомоги», - сказав Бессент.

За його словами, по-друге, така угода буде сильним сигналом російському керівництву про американські зобов'язання.

По-третє, зазначив міністр фінансів США, це також буде сигналом американцям, що Україна і Сполучені Штати не тільки поділяють спільні цінності і безпекові виклики, а й стануть більш узгодженими в економічних питаннях, які враховуватимуть інтереси американського народу.

«По-четверте, чим більше буде інвестицій США в Україну - а я вірю, що коли цей конфлікт закінчиться, українська економіка буде дуже доброю, - тим більше безпеки це дасть українському народу. І по-п'яте, я вважаю, що ближчий погляд США на українську економіку може стати прискорювачем для постконфліктного відновлення», - сказав Бессент.

Він ухилився від відповіді на запитання, чи розглядає США можливість застосування зброї, щоб дістатися до українських ресурсів на тимчасово окупованих Росією територіях, зауваживши, що він «міністр фінансів, а не міністр оборони».

«Я тут сьогодні, щоб підтримати Президента Зеленського і український народ у питанні економічної безпеки», - сказав американський урядовець.