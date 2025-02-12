Кабмін затвердив порядок перевірки на поліграфі іноземних військових

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа під час проведення спеціальної перевірки іноземців та осіб без громадянства.

Згідно з постановою уряду №146 від 11 лютого, об'єктом дослідження є іноземці або особи без громадянства, які є кандидатами на заміщення посад осіб офіцерського складу, посад, що передбачають надання доступу до державної таємниці, або є кандидатами на інші посади (за наявності ознак надання таким кандидатом недостовірних даних), або проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній транспортній службі та Національній гвардії та не мають медичних протипоказань для проведення дослідження.

Визначено, що під час проведення спеціальної перевірки іноземців за їх письмовою згодою проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа, а також за ініціативою посадових осіб Служби безпеки України або командування військової частини за погодженням із СБУ під час дії контракту про проходження військової служби таке дослідження може проводитися в межах спеціальної перевірки іноземців.

Зазначено, що дослідження на поліграфі здійснюється за такими напрямами для з'ясування: законності перетинання державного кордону; фактів притягнення особи до адміністративної та кримінальної відповідальності, зокрема факти вчинення особою в Україні чи за кордоном кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України; ознак або фактів вчинення такою особою розвідувальної, терористичної та іншої діяльності в інтересах іноземних держав; інших обставин, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом.