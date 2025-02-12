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Швейцарія схвалила програму допомоги у відновленні України до 2028 року
17:43 12.02.2025 |
Федеральна рада Швейцарії на засіданні в середу, 12 лютого, схвалила програму на підтримку відновлення, реформ та сталого розвитку в Україні на період 2025-2028 років.
Про це йдеться в повідомленні Ради, яке цитує "Європейська правда".
Програма Швейцарії з допомоги у відновленні України загалом розрахована на період до 2036 року і поділена на дві фази. Перша, що у 2025-2028 роках, передбачає виділення 1,5 млрд швейцарських франків ($1,64 млрд).
Кошти будуть витрачені за такими пріоритетами:
* економічне відновлення (підтримка приватного сектору України, відновлення міської інфраструктури);
* державні послуги (підтримка медичних, освітніх і соціальних послуг, а також функціонування систем енергопостачання, громадського транспорту, водопостачання та водовідведення);
* захист цивільного населення та мир (гуманітарне розмінування, пошук та ідентифікація зниклих безвісти, документування та переслідування порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини).
Друга фаза програми підтримки відновлення України, яку втілюватиме Федеральна рада Швейцарії, триватиме протягом 2029-2036 років і коштуватиме 3,5 млрд франків.
Раніше Швейцарія також санкціонувала підписання міжнародного договору про участь швейцарської сторони у відбудові України.
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